A exoneração do médico Hélio Neto foi publicada no Diário Oficial do Município e teria ocorrido por pedido do próprio. Diante das alterações, alguns servidores passaram a acumular cargos, como é de Cláudia Wandeveld, que estava a frente da Coordenação da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) há mais de um ano e, atualmente, também coordena o Pronto Atendimento Infantil, o Hospital Municipal da Lions e o Hospital Municipal Antônio dos Santos Muniz (Hospital de Retaguarda). Até a noite de ontem ainda não havia definição sobre nomes para assumirem os cargos deixados vagos.

O número de servidores que estão deixando cargos de chefia na Secretaria Municipal de Saúde não para de aumentar e uma crise nessa área pode acabar sendo gerada diante da situação. Nos bastidores, a situação é tensa no setor. Na semana passada, até mesmo o secretário municipal adjunto de Saúde, o médico Hélio Garcia Neto, que estava no cargo desde o ano passado deixou a pasta. Alguns coordenadores de departamentos também deixaram a gestão nos últimos dias.

O desentendimento entre Pátio e Izalba, no entanto, não foi confirmado por nenhum dos dois, mas o que se vê são sucessivas exonerações nos cargos de chefia da Pasta e o temor é que uma crise se instale em função das mudanças. A Prefeitura também não se pronunciou sobre as muitas mudanças que vêm sendo verificadas na Secretaria de Saúde.

Com tantas exonerações e mudanças em cargos de chefia, há preocupação de que os serviços prestados à população sejam afetados ainda mais. A Secretaria Municipal de Saúde é uma das pastas mais importantes e com maior orçamento do Município, tendo ganhado ainda mais relevância com a pandemia.

Izalba, que esteve no cargo desde o início da primeira gestão de Zé do Pátio, foi afastada por uma decisão judicial em 2020 e deixou cargo. Quem assumiu na sequência foi Marcus Vinícius Neves, que hoje está na Secretaria Municipal do Meio Ambiente.

A Saúde ainda foi comandada por Rodrigo Ferreira e por Vinícius Amoroso, que hoje é secretário Municipal de Infraestrutura e deixou a Saúde para o retorno de Izalba que ocorreu este ano.