Diante da negativa da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer em não realizar este ano o Campeonato Municipal de Atletismo em Rondonópolis, professores da área se reuniram e junto a Associação de Atletismo de Rondonópolis atuarão voluntariamente para que o campeonato aconteça no próximo sábado (14) na Escola Domingos Aparecido dos Santos, no Conjunto São José. O campeonato municipal será classificatório para a etapa estadual.

“Não podíamos deixar que os nossos atletas ficassem de fora das competições estadual e nacional, porque a Secretaria de Esporte não ia realizar o campeonato municipal. Temos atletas com chances de pódio e se não houvesse a etapa municipal iriam ficar de fora do estadual e nacional”, destacou.

Podem participar do Campeonato Municipal de Atletismo atletas de escolas municipais, estaduais e particulares da cidade. Serão duas categorias: 12 a 14 anos, para atletas nascidos em 2008-09/10 e para 15 a 17 anos, para nascidos em 2005-06/07.

Para a categoria de 12 a 14 anos, os atletas poderão ser inscritos para os 60 metros, 150 metros e 800 metros, arremesso de peso, lançamento de dardo, disco e martelo, bem como salto em distância e salto em altura. Já para a categoria de 15 a 17 anos, as inscrições podem ser feitas para as modalidades de 100 metros, 200 metros, 400 metros, 800 metros e 400 metros com barreira, arremesso de peso, lançamento de dardo, disco e martelo, salto em distância, salto em altura e salto triplo.

As inscrições estarão abertas até as 18h da próxima quinta-feira (12) e devem ser feitas pelo e-mail [email protected] Cada escola poderá inscrever até dois atletas para cada prova e um atleta poderá participar de até duas provas. Os atletas devem apresentar RG para participar da competição.

CONTRIBUIÇÕES

Como o campeonato não conta com apoio da Prefeitura de Rondonópolis, empresas e pessoas que tiverem interesse poderão contribuir com doações para a compra das medalhas, que estão orçadas em aproximadamente R$ 750, e de água para fornecer aos atletas no da competição. O contato para contribuições é o (66) 99636-9894, com o professor José Elias.