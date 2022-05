O segundo alvo seriam os motociclistas e motoristas que praticam direção perigosa no trânsito da cidade, como empinar motos, como é caso da “Turma do Vrau”, grupo de motoqueiros que se reúnem nos finais de semana para saírem em grupo de dezenas pelas vias da cidade empinando suas motos e aterrorizando quem passa por eles.

De acordo com o tenente-coronel Gleber Cândido, comandante do 5º BPM, as críticas são infundadas e injustas. “É lógico que aquele pessoal que tem um veículo apreendido procura sempre uma justificativa, e aqui a justificativa é essa: a de que a polícia está atrás de moto de trabalhador. Mas eu acho muito difícil o trabalhador ser pego empinando uma moto, como aconteceu ontem (anteontem). No domingo, foram feitos cinco flagrantes de direção perigosa e as motocicletas foram apreendidas porque estavam empinando, correndo, pulando calçadas. Mas depois que a gente prende (os veículos), eles viram trabalhadores na hora”, externou o oficial.

Retomadas neste fim de semana, as fiscalizações no trânsito feitas pela Polícia Militar têm gerado críticas de alguns, que não ficaram nada contentes com a volta das ações policiais. Os críticos acusam a instituição de ‘só prender veículo de trabalhador’, mas a instituição se defende e diz que esse nunca foi o objetivo das tais fiscalizações.

“Ninguém vai ver a PM fazendo uma barreira seis horas da manhã, cinco horas da tarde, para abordar trabalhadores indo ou vindo do trabalho. Não é essa a nossa intenção. As nossas abordagens são pontuais. Se vemos um jovem que nós temos certeza que ele 15 anos de idade, ele vai ser abordado e a moto, apreendida. Aí, aconselhamos os pais a não entregarem veículos para menores de idade”, recomendou Cândido.

O comandante da PM recomenda ainda que o ideal é que os condutores que não tiverem, ou estiverem com sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) irregular, que procurem regularizar a sua situação o quanto antes, para evitar transtornos e possíveis multas de trânsito.

“As pessoas que são trabalhadoras e estão com seus veículos irregulares procurem regularizar isso o quanto antes. E o mais importante: pais, mães e avós, procurem não entregar os seus veículos para os menores, pois a maioria desses menores que aprontam nas ruas, os veículos são dos pais ou avós”, explicou.

Cândido conta que uma das motos apreendidas no final de semana realmente pertence a um trabalhador, que a usa durante toda a semana para ir e voltar do trabalho, mas como ele entregou o veículo para o filho menor de idade no domingo, este empinou o veículo na rua e acabou sendo flagrado pela PM, que acabou por apreender o veículo. “Aí o pai diz ‘ah, prenderam minha moto, mas eu sou trabalhador’. Mas ele não fala que foi presa com o filho dele empinando”.

ESCAPAMENTO BARULHENTO

Uma outra situação para a qual o comando do 5º BPM chama a atenção é para o caso das motocicletas com escapamento adulterado, que é quando os motociclistas tiram os escapamentos originais e colocam um ‘barulhento’, o que tem tirado o sossego das pessoas com o alto volume de barulho produzido por esses veículos.

“Essas motos também estão no nosso foco. O Código Brasileiro de Trânsito fala que, se no momento da abordagem o condutor conseguir colocar o escapamento original e resolver o problema, a moto não será apreendida. Caso contrário, vai ser presa. Mas mesmo que consiga resolver e evitar a apreensão, esse condutor vai ser multado. Por isso, a recomendação é que todos coloquem os escapamentos originais de volta. E isso vale para as motos de todos os tipos, inclusive as grandes, tipo R1 e essas motos de mil cilindradas, que normalmente são adulteradas. Vai também se cair na barreira”, afirmou.

Cândido explica ainda que as fiscalizações também visarão os veículos rebaixados e aqueles com rodas maiores que as originais, e ele observa que o primeiro final de semana após a retomada das fiscalizações no trânsito não foram registradas mortes e nem acidentes graves no trânsito da cidade, o que era muito comum nos últimos tempos. “As pessoas vão criticar, mas os objetivos já foram alcançados. Já salvamos vidas, já mantivemos o sossego público intacto. Então, já valeu!”, concluiu.