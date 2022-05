O Corinthians deu sequência, nesta sexta-feira (06), no CT Dr. Joaquim Grava, na preparação para encarar o Red Bull Bragantino, em jogo marcado para este domingo (08), às 17h, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista-SP, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.

Os atletas que atuaram por mais de 45 minutos no empate sem gols do Timão diante do Deportivo Cali permaneceram na parte interna do CT para um trabalho regenerativo. Os demais foram ao Campo 4, onde participaram do aquecimento e de uma atividade de posse de bola. Por fim, o técnico Vítor Pereira realizou um treinamento tático de enfrentamento em campo reduzido.

Seis jogadores das categorias de base do clube completaram o treinamento do dia: o zagueiro Murillo (2002), o lateral-direito Léo Mana (2004), os meio-campistas Biro (2004) e Matheus Araújo (2002), além dos atacantes Giovane (2003) e Felipe (2004).

O lateral-direito Fagner passou por exames e foi constatada uma entorse do tornozelo direito. Ele já iniciou o tratamento com a equipe de fisioterapia. Além dele, o meio-campista Luan passou por um procedimento de aplicação de ácido hialurônico no quadril esquerdo após voltar a sentir um incômodo no local. Ele também já iniciou o trabalho de recuperação.

Neste sábado (07), novamente pela tarde, o Corinthians fez o último treino preparatório para o duelo diante do Red Bull Bragantino.