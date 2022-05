Rondonópolis zerou esta semana, pela primeira vez desde o início da pandemia, as internações em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) em decorrência da Covid-19 nos hospitais da cidade. Nesta sexta-feira (6), Rondonópolis completou três dias consecutivos sem registro de internações em leitos de terapia intensiva. Houve redução também na quantidade de pacientes internados em enfermarias, com apenas uma pessoa hospitalizada nesta sexta-feira.

Os dados sobre as internações são disponibilizados no boletim epidemiológico da Covid-19 da Secretaria Municipal de Saúde e são informados diariamente. São contabilizadas as internações em leitos de UTIs públicas, atualmente em funcionamento na Santa Casa de Rondonópolis e no Hospital Municipal Antônio dos Santos Muniz (Hospital de Retaguarda), bem como em leitos na rede privada, disponíveis no Hospital Unimed.