O Palmeiras finalizou na manhã deste sábado (07), na Academia de Futebol, a preparação para o confronto com o Fluminense, neste domingo (08), às 15h, no Allianz Parque, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.

Após trabalhos de aquecimento, a comissão técnica de Abel Ferreira comandou um trabalho posicional no campo. Cada jogador tinha um fundamento a ser aprimorado e, ao mesmo tempo, termos coletivos também foram aperfeiçoados. Na sequência, os atletas fizeram um recreativo e, por fim, alguns treinaram cobranças de faltas e pênaltis.

Destaque nas últimas partidas, o meio-campista Zé Rafael comemorou o retorno do Verdão ao Allianz Parque – foram seis embates longe de casa, com quatro vitórias (Corinthians e Juazeirense-BA na Arena Barueri; Emelec-EQU e Independiente Petrolero-BOL como visitante) e dois empates (Flamengo e Goiás como visitante).

“É ótimo voltarmos ao Allianz Parque. Jogamos em Barueri, que no momento é a nossa segunda casa, mas onde a gente se sente melhor é no Allianz Parque, sobretudo pelo calor e vibração positiva da nossa torcida. Estamos muito felizes pelo retorno e esperamos fazer um grande jogo”, afirmou o camisa 8, que falou também acerca da maturidade da equipe e também a respeito do Fluminense.

“É muito importante estar ganhando essa confiança e sendo consistente, não só eu como a nossa equipe toda. Eu acho que estamos chegando a um nível muito alto de maturidade e enfrentando cada jogo como uma final. E isso vem fazendo a diferença. Sobre o Fluminense, é uma equipe bem treinada, muito competitiva e que conta com jogadores de alto nível que vão brigar por uma boa colocação no Brasileiro”, expôs Zé, que soma 174 partidas e 20 gols pelo Verdão, sendo 21 jogos e cinco bolas na rede na atual temporada, além do bicampeonato da Libertadores, do bi Paulista, da Copa do Brasil de 2020 e da Recopa Sul-Americana de 2021 pelo clube.

O Alviverde soma cinco pontos no torneio nacional, com uma vitória, dois empates e uma derrota, e pode alcançar neste domingo (08) a sua vitória de número 150 no Allianz Parque – o retrospecto atual é de 230 jogos, 149 vitórias, 43 empates, 38 derrotas, 436 gols marcados e 180 gols sofridos. Dudu é o jogador com mais triunfos no local, com 108, e Abel é o treinador que mais venceu, com 33.