O porta-voz do Departamento de Estado do governo dos Estados Unidos, Ned Price, disse que o Brasil tem um “forte histórico de eleições livres e justas”, e pediu aos brasileiros que “confiem no seu sistema eleitoral” para “mostrar ao mundo a solidez e a durabilidade da sua democracia”. A declaração de Price foi durante entrevista na Casa Branca ao ser perguntado sobre reportagem da agência de notícias Reuters. Segundo a Reuters, William J. Burns, diretor da CIA, ao visitar o Brasil há quase 1 ano, disse a membros do governo que Bolsonaro deveria parar com seus ataques ao sistema eleitoral. Em 1964, sob a presidência do Democrata Lyndon Johnson, os Estados Unidos ofereceram ajuda militar aos que conspiravam para derrubar o presidente brasileiro João Goulart. A Marinha americana enviou uma esquadra formada por 1 porta-aviões, 6 contratorpedeiros, 1 porta-helicópteros e 5 petroleiros.

AQUI EM BRASÍLIA Os quatro golpistas presos por enganarem idosas no Distrito Federal foram retirados do avião que os levaria a Curitiba (PR), cidade de origem do grupo. Um vídeo mostra o momento em que o bando foi detido dentro do avião, que decolaria em instantes. Christiano Silva do Carmo, 46 anos; Igor Ancay de Lima, 29; Natanael Rodrigues, 37; e Perácio Silveira Dias, de 37, foram autuados Com os golpes, os criminosos teriam faturado, aproximadamente, R$ 300 mil, além de joias. O bando era de Curitiba (PR) e vinha para o DF determinado a aplicar os golpes em mulheres idosas que vivem em áreas nobres aqui da capital.

INTERROMPIDO O ministro Kássio Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, interrompeu o julgamento de recurso da defesa de Allan dos Santos nesta quinta. O pedido de vista ocorreu depois que cinco ministros já tinham votado no plenário virtual pela manutenção da prisão preventiva do blogueiro. Até o momento, os ministros seguiam o voto do relator do caso, Edson Fachin, que, em 29 de abril, votou contra pedido de habeas corpus feito pela defesa do militante e comunicador Allan dos Santos. Os advogados pediam a suspensão de decisão do ministro Alexandre de Moraes, em outubro de 2021, que determinou a prisão preventiva do blogueiro.

PRÉ-CAMPANHA O ex-governador paulista João Doria embarca, nesta semana, para a primeira viagem internacional de sua pré-campanha ao Palácio do Planalto. Pressionado no Brasil por lideranças tucanas a se mostrar viável, Doria vai aos Estados Unidos, onde defenderá sua candidatura a investidores estrangeiros. Doria chegou a fazer um tour pelos Estados Unidos no fim de novembro de 2021, quando já havia vencido as prévias e sido escolhido como candidato a presidente da República.