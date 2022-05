De acordo com a pasta de Infraestrutura, a empresa responsável pela obra de drenagem e pavimentação da via abandonou os serviços após concluir 78,70% daquilo previsto no projeto licitado. Com a obra inacabada, a água da chuva danificou os serviços já feitos, destruindo a drenagem que estava instalada e formando no local uma enorme erosão que passou a por em risco moradores por comprometerem a estrutura de algumas casas e as calçadas das residências.

Segundo os moradores, a empresa contratada pela Prefeitura estava fazendo a obra de drenagem e pavimentação da avenida no fim de setembro do ano passado. Porém, a obra ficou parada em função do início do período chuvoso. Com a obra deixada inacabada, as chuvas que transformam a via em um verdadeiro rio destruíram a parte da drenagem que estava sendo feita e a erosão está cada vez maior no local.

A avenida foi praticamente engolida pela cratera na parte final e a erosão ameaça residências. Os moradores temem que a obra não seja realizada antes do próximo período de chuva, no segundo semestre deste ano, e a situação fique ainda pior.