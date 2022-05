A Polícia Militar retomou as operações de fiscalização no trânsito em Rondonópolis. Essa retomada foi possível graças à disponibilização de um novo pátio de apreensões por parte da 2ª Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran) e, a partir de agora, as operações deverão se tornar rotineiras.

Essas operações não vinham sendo realizadas pelas forças de segurança por conta da falta de um pátio de apreensões para onde os veículos que viessem a ser apreendidos em situação irregular pudessem ser levados, mas há cerca de uma semana foi entregue um novo pátio para a PM, o que possibilitou a retomada das ações.

De acordo com o tenente-coronel Gleber Cândido Moreno, comandante do 5º BPM, as fiscalizações de trânsito já estão sendo realizadas desde a última quarta-feira (4), mas a primeira operação específica aconteceu somente nesta sexta-feira (6).

“Nessa primeira operação, foram apreendidas 9 motos. Em sua maioria, estavam com mais de três anos de documentos atrasados e conduzidos por pessoas sem a CNH. Mas também encontramos muitos casos de motos sem placa. Depois disso já foram feitas outras apreensões esporádicas, mas ainda não temos um balanço dessas apreensões”, informou.