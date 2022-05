O vereador Carlos Guinâncio (PSDB) chamou a atenção nesta semana para o descaso com que vem sendo tratado o novo Centro de Diabetes e Endocrinologia de Rondonópolis (Cedero), inaugurado pelo prefeito José Carlos do Pátio (PSB) no último dia 13 de janeiro deste ano. Destinado ao tratamento de pacientes com diabetes, obesidade, hipertensão e doenças de natureza endocrinológicas, a unidade de saúde passa por problemas que vão da falta de funcionários até a falta de telefone fixo e internet, o que dificulta o trabalho dos profissionais que trabalham ali.

Guinâncio explica que o trabalho desenvolvido pelo Cedero é muito importante e reduz custos para a saúde pública. “Quando um paciente descompensado com diabetes procura a UPA, ele fica internado e ocupa um leito por oito a dez dias, o que custa cinquenta vezes mais que o paciente que vem fazendo o acompanhamento. Eu não sei o que aconteceu, mas a gente não pode aceitar isso tranquilamente. E isso é ruim, pois como não tem internet, não tem como lançar os prontuários eletrônicos no sistema e alimentar o sistema do SUS, que é de onde vem o dinheiro da Saúde, com base nessas informações. Então, quanto mais demora isso, mais o dinheiro demora para vir para cá”, declarou.

Para tentar dar uma solução para a situação, ele diz ter procurado o responsável pela articulação política da administração municipal, Valdemir Castilho, o Biliu, para viabilizar uma reunião com a Secretaria de Saúde, mas a agenda ainda não foi marcada.

“O que acontece é que eu não sou da base do prefeito, e também não tenho interesse em ser, justamente para que eu tenha essa liberdade de contar os problemas. Não que outros não tenham, mas quando se é da base é mais complicado. Mas prefiro me manter independente, porque aquilo que for ruim para a cidade eu vou ser contra”, contou o edil, falando da dificuldade de ter algum pleito seu atendido, por conta de sua posição política de independência.