O documento final, que reúne cerca de 300 páginas de registros, documentos, laudos técnicos etc., foi entregue ao prefeito José Carlos do Pátio para que ele pudesse ter conhecimento de todo o registro histórico e cultural do espaço, avaliasse e decidisse pela oficialização do tombamento.

Para que esse sonho de parte da população preocupada com a preservação dos registros históricos da memória local fosse concretizado, inclusive do A TRIBUNA, muito trabalho foi realizado. A Secretaria Municipal de Cultura iniciou os estudos e levantamentos histórico, cultural e patrimonial em parceria com a Universidade Federal de Rondonópolis, para que fosse dado início ao processo legal de tombamento do patrimônio.

O prefeito José Carlos do Pátio assinou na tarde desta quinta-feira (05), na sala de reuniões do Paço Municipal, o Decreto Municipal nº 10.839 de 04/05/2022, de tombamento como Patrimônio Histórico Cultural da sede da Fazenda Velha, que foi propriedade do Marechal Candido Mariano da Silva Rondon, que empresta o nome à própria cidade.

Segundo consta nos registros e depoimentos relatados por pioneiros da cidade, o imóvel teria sido construído por volta de 1.900, sendo essa a primeira edificação levantada dentro do limite territorial do município de Rondonópolis. Um dos principais fatores que fizeram a comissão tomar essa decisão foi que documentos históricos comprovaram a propriedade e a ocupação frequente por parte do Marechal de 1918 a 1945, quando o mesmo visitava a região.

O estudo realizado apontou que o imóvel apropria-se de um bem histórico de grande relevância para o município e, por isso, devia ser tombado. De acordo com informações da comissão, relatadas no estudo, o ato de tombamento traz a garantia de salvaguarda desse registro histórico do município.

Todavia, como o imóvel está sendo deteriorado pelas condições do tempo, o tombamento e ações de recuperação, agora devem garantir a preservação das características originais do imóvel.

O professor-doutor, e presidente da Academia Rondonopolitana de Letras (ARL), Paulo Isaac, também presente no evento e externou que “Rondonópolis é uma cidade que possui uma cultura multiétnica que envolve os povos indígenas como os ‘Boe-bororos’, imigrantes de todas as partes do país e do mundo, como libaneses, japoneses etc. A cultura é um tecido, e como tal, é a população quem o tece, quem o constrói. Então a Fazenda Velha é o ponto inicial desse nosso tecido cultural, juntamente com outros pontos, também históricos para nós. Então não é possível se ter uma sociedade sólida, sem uma memória histórica da sua própria vida, da sua própria construção”, argumentou o professor-doutor.

Conforme informações, a preocupação de preservação e tombamento da memória cultural/patrimonial pela Secult, se deu, em razão ainda da necessidade de intervenção do poder público no local, já que a continuação da Avenida W11, passando sobre a ponte nova e se estendendo até a BR-364, passa cerca de 200 a 300 m do prédio histórico e, caso não houvesse uma providência, a grande movimentação de veículos nas proximidades, bem como, a situação de vulnerabilidade a que vai ficar exposta em razão desse fato, poderia comprometer a estrutura da casa, que até aqui resistiu ao tempo.