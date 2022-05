Mesmo com a sinalização reforçada desde o início da semana, muitos motoristas seguem “saltando” a faixa elevada recentemente construída na Rua Otávio Pitaluga, próximo ao cruzamento com a Avenida Sothero Silva, no bairro Vila Aurora. O que se vê é que, apesar de haver sinalização, o excesso de velocidade faz com que muitos condutores não consigam reduzir em tempo para passar pela faixa. A Rua Otávio Pitaluga tem limite de velocidade de 30 km/h no local, porém há condutores que excedem o máximo permitido.

A faixa elevada suscitou muitos questionamentos depois do acidente que vitimou a jovem motociclista Thaynara Spalatti Klein, de 18 anos, no último sábado (30 de abril), conforme noticiado pelo A TRIBUNA. Inicialmente, a falta de sinalização adequada para indicar a exitência da faixa elevada gerou inúmeras críticas, o que levou a Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (Setrat) a aumentar a sinalização vertical e horizontal no local.

Para orientar os condutores e evitar novos acidentes, a Setrat colocou placas indicando velocidade máxima de 30 km/h, taxões reflexivos no asfalto e cones no meio das duas pistas, além de uma placa de Pare com indicação de passagem de pedestres sobre a faixa. Contudo, apesar de as medidas que buscam trazer mais segurança, os problemas continuam em função do excesso de velocidade.