Empresários do setor industrial da cidade, reuniram-se com o prefeito José Carlos do Pátio nesta sexta-feira, 6. Na pauta estiveram obras estruturais que estão sendo executadas em regiões da cidade, principalmente as dos distritos industriais do município.

Juntamente com o vice-prefeito Aylon Arruda e sua equipe de secretariado, o prefeito e o grupo de empresários foram recebidos na empresa Fertipar, que fica localizada no distrito industrial Vetorasso.

Uma obra estrutural está sendo realizada no distrito, que promete mudar a rotina de trabalhadores e empresários que trafegam na região.

Algumas ruas que ainda são de terra estão recebendo serviços de drenagem de águas pluviais e posteriormente vão receber a pavimentação asfáltica. O prefeito fez questão de ressaltar que assim como no distrito industrial Vetorasso, outros locais estão recebendo obras de pavimentação que estão sendo executadas com recursos do governo estadual e municipal, e mais a emenda parlamentar do senador Carlos Fávaro.

“Estamos cumprindo com o combinado, a cada um real repassado pelo governo do Estado o município coloca também o mesmo valor, somado ao recurso garantido pelo senador Fávaro”, comentou o prefeito, lembrando também da pavimentação na avenida dos Transportes, nas ruas do distrito Rasia e algumas ruas próximas a avenida Presidente Médici.

A reunião, articulada pelo chefe do escritório de representação de Rondonópolis Paulo José Corrêa, teve o propósito de discutir a pavimentação de 100% dos distritos industriais da cidade e também levantar a pauta para discutir a industrialização no município, com vistas a continuidade dos trilhos da Ferronorte para outras regiões do Estado.

A Câmara Municipal esteve representada por um grupo de vereadores, bem como a Associação Comercial Industrial e Empresarial (ACIR) pelo presidente Renato Del Cistia.

Dirceu Capeleto, empresário do ramo de transportes com escritório sediado no distrito Vetorasso, falou em nome dos empresários e disse estar orgulhoso por ver tantos avanços e ainda por ter sido padrinho sugerindo o nome às ruas do distrito.

O empresário parabenizou e pediu que Pátio continue investindo nos distritos que refletem indiretamente na qualidade de vida da população da cidade.