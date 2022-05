Os servidores públicos municipais aprovaram estado de greve em Rondonópolis. A decisão foi tomada pela maioria em assembleia geral realizada na tarde de ontem (5/5), que contou com a presença de mais de 500 servidores. Durante o estado de greve, os servidores prometem manifestações constantes em todos os locais em que o prefeito José Carlos do Pátio estiver presente, como em inaugurações de obras, e não descartam paralisações e greve geral caso não haja diálogos e definições sobre as reivindicações dos trabalhadores.

Os servidores cobram diálogo com o prefeito para definir a recomposição das perdas salariais que somam 14,58%, mais o pagamento da Revisão Geral Anual (RGA) de 2020, de 5,4%, a realização de concurso público no município, bem como a revisão do Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos (PCCV) dos servidores. Há ainda reivindicações para a destinação correta de recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) e da Saúde.

A presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Rondonópolis (Sispmur), Geane Lina Teles, explica que, com a aprovação do estado de greve, os servidores podem paralisar as atividades ou decretar a greve em qualquer momento. Inicialmente, a intenção é intensificar as manifestações e buscar, com isso, um diálogo com o prefeito, mas uma greve pode ser deflagrada caso não hajam avanços.

Após a assembleia, Geane cobrou diálogo com o prefeito para que seja construído algo efetivo para o trabalhador. “O que não pode é permanecer nessa inércia e ter verbas que corremos o risco de perder por falta de administração”, alertou.