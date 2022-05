1 de 2 O Fórum Evangélico Nacional de Ação Social e Política (Fenasp) e o Conselho de Pastores de Mato Grosso (Comec) iniciaram as articulações para a realização de caravanas, de todo estado, para participarem da Marcha para Jesus 2022. O evento será realizado no dia 18 de junho, em Cuiabá, e promete ser a maior da história da Marcha em Mato Grosso. Desde 2004 o evento faz parte do calendário oficial do Estado. O “start” para o evento foi dado após a formalização do convite de 20 estados brasileiros ao presidente da República, Jair Bolsonaro, nesta semana, durante encontro do presidente com líderes evangélicos, no Palácio da Alvorada, em Brasília.

Presente no encontro com Bolsonaro, a presidente do Fenasp em Mato Grosso, Karol Garcia, afirma que, em função da pandemia, há dois anos não é realizado o evento e, por isso, o foco está em mobilizar também os conselhos e associações de pastores do interior, focando na Marcha para Jesus da Capital, por enquanto. A expectativa é que o presidente da República participe do evento.

———— CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE ———— ————————————————————————————