De acordo com o vereador Jonas Rodrigues (SD), que levantou a discussão a respeito do assunto e foi um dos propositores da audiência pública para debater formas de resolver a situação, a retirada dos cabos abandonados já começou. “A empresa Vivo já mandou a ordem de serviço e já iniciou o trabalho. Já retiraram mais de três quilômetros de fios que estavam pendurados e que não eram mais utilizados”, contou.

“Hoje em dia, a telefonia se utiliza da fibra ótica e esses fios já não têm mais utilidade nenhuma. Logo vai ser divulgado um cronograma sobre quais regiões eles vão entrar com o serviço de retirada; e a Energisa já fez um levantamento sobre quais são as empresas que possuem cabos e onde ficam esses cabos, para encaminhar para essas empresas então fazerem a retiradas deles”, completou o parlamentar.

Jonas Rodrigues explicou ainda que o trabalho de retirada da fiação feito até agora foi feito em regiões próximas do centro da cidade e priorizou aqueles locais onde a fiação estava oferecendo maiores risco para as pessoas.

ENTENDA MELHOR

Um problema antigo na cidade, a enorme quantidade de fios de telefonia e internet que existem na cidade oferecem risco à população há tempos, pois em grande parte já estão fixados nos postes da rede de energia elétrica há vários anos e começam a se romper, devido à ação do tempo, podendo causar acidentes.

Segundo Jonas Rodrigues, as mesmas empresas que instalam os tais fios também são responsáveis por retirar os mesmos, assim que entram em desuso, sob risco de serem multadas. Mas como os valores dessas multas são pequenos, as empresas acabavam preferindo pagar essas multas do que retirar os cabos.

Agora, após a audiência pública, aceitaram fazer um acordo, que contará com a colaboração da Energisa, empresa concessionária da energia elétrica e responsável pelos postes da rede de iluminação pública, para retirarem a fiação em desuso.