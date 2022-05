Apesar de ter tomado posse da sede da entidade, Aragão explicou que sua diretoria não encontrou nenhum documento do Sindicato ou mesmo computadores no local.

Segundo o novo presidente do STTRR, Afonso Aragão, a sua diretoria foi empossada pela Junta Governativa que administrava a entidade sindical e cumpriu com uma decisão judicial. “Essa determinação judicial dizia que tínhamos que ser empossados até meia-noite do dia 28. Então, nós fomos empossados por volta de 22 horas”, contou.

Após um intenso imbróglio judicial, a nova diretoria do Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Rodoviário de Rondonópolis (STTRR) foi empossada na última quinta-feira (28). A meta é aproximar os trabalhadores da categoria da entidade e administrar o sindicato com transparência.

O sindicalista afirmou que o assessor jurídico do STTRR, o advogado Maurício Castilho, já tem procurado vias jurídicas para garantir que a nova diretoria empossada possa tomar posse dos documentos, que são fundamentais para o funcionamento da entidade.

Como metas, o novo presidente do Sindicato do Transporte diz que já começou um trabalho de melhoria no atendimento dos sindicalizados na sede da entidade, contando que pretende abrir a sede da entidade aos sábados, e que pretende torná-la mais transparente.

“Nós queremos desburocratizar essa questão do atendimento, dar mais transparência na questão da lisura dos gastos de recursos. Nas tratativas com as empresas, a gente quer ter uma clareza, uma transparência, trazer o diálogo. Vamos ouvir mais a nossa base e fazer com que o trabalhador saiba que aqui é a casa dele, que aqui ele vai ter um amparo. Ao mesmo tempo, o empregador encontrará em nós essa transparência”, concluiu Afonso Aragão.