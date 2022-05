1 de 2 Por intermédio de Indicação 544/126 – 18/22, aprovada pela Câmara Municipal no dia 12 de janeiro, de autoria do vereador Investigador Gerson, foi iniciada a construção da área de lazer do Bairro Jardim Serra Dourada II pela Prefeitura de Rondonópolis.

As obras foram iniciadas no dia 16/03/2022. De acordo com o projeto, a praça será entregue com: campo de futebol Society, iluminação de Led, paisagismo, dois pergolados, mesa de jogos (xadrez e ping-pong), quadra de areia, calçamento, bancos, lixeiras ecológicas e pista de caminhada. O valor inicial do contrato é de R$ 1.354,850,00, a previsão de entrega é de 4 meses.

