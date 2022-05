Os servidores públicos municipais se reúnem amanhã (5/5), a partir das 14h30min, para discutir as perdas de direitos trabalhistas e também a reposição da inflação do ano de 2020, que é de 5,4%. Esta será a primeira assembleia presencial da categoria depois de dois anos de pandemia. Na oportunidade, a assembleia deve inclusive votar estado de greve.

A reclamação maior da categoria é falta de diálogo com o prefeito José Carlos do Pátio. “Desde agosto do ano passado tentamos um diálogo com ele para discutirmos várias questões que precisam ser organizadas”, reclama a presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais (Sispmur), Geane Lina Teles.