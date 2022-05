Um dos principais responsáveis pela filiação do presidente Jair Bolsonaro ao Partido Liberal (PL), o senador Wellington Fagundes tem sofrido uma forte resistência por parte daqueles que identificados como ‘bolsonaristas raíz’, como são chamados os apoiadores mais radicais do presidente. O senador é atacado principalmente por aqueles que não veem nele um ‘autêntico bolsonarista’ e por outros que ainda têm esperanças de articular uma outra candidatura para o Senado que venha a contar com o apoio de Bolsonaro, que já deixou claro que irá mesmo pedir votos para Fagundes. Político habilidoso e experiente, Wellington Fagundes se diferencia de grande parte dos bolsonaristas, principalmente daqueles mais radicais pela sua postura mais polida e por não defender, ao menos abertamente, pautas como o fechamento do Supremo Tribunal Federal (STF).

Alguns partidários, como o deputado federal José Medeiros, que se filiou recentemente ao PL, era um dos críticos de Fagundes, por conta de seu sonho de ser candidato ao Senado com apoio de Bolsonaro, mas o parlamentar já recuou dos ataques e declarou publicamente, ainda que com um certo constrangimento, seu apoio à reeleição de seu colega de partido. Mas outros ainda resistem, como o presidente da Aprosoja, Antônio Galvan (PTB), que ainda tenta atrair o apoio de Bolsonaro para sua possível candidatura ao Senado, alegando ser mais bolsonarista que Fagundes.

Também pré-candidato ao mesmo cargo, o deputado federal Neri Geller (Progressistas), que faz parte da bancada de apoio a Bolsonaro na Câmara Federal, também articula uma candidatura de senador com apoio do Presidente, mas ele já fala até em cobrar do Bolsonaro uma posição de neutralidade na eleição de outubro. Mas o grande problema mesmo, que precisa ser superado pelas partes envolvidas, é que os ‘bolsonaristas raízes’ não aceitam o passado do senador rondonopolitano, que chegou a apoiar os ex-presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff (ambos do PT), tendo coordenado a campanha da reeleição de Dilma no Estado, em 2014. Ao mesmo tempo pesa a favor de Wellington o fato de sempre ter votado nos projetos de Bolsonaro no Senado e de ter sido um dos principais articuladores da sua filiação ao PL, o que garantiu uma estabilidade política à administração federal, já que hoje em dia o PL é o partido com mais deputados na Câmara Federal.

Também foi Fagundes quem abriu o caminho para a construção da aliança com o governador Mauro Mendes (UB), que já declarou que irá apoiar a reeleição de Bolsonaro. Com essa costura, fica praticamente garantido um forte palanque para o presidente em Mato Grosso e daria um grande passo na direção de eleger um governador e um senador aliados, o que é algo valioso para a estabilidade de um possível segundo governo de Bolsonaro.