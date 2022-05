Depois de vários meses de espera, as estradas vicinais da zona rural do município finalmente deverão começar a receber reparos. Isso pelo menos é a promessa da Secretaria Municipal de Agricultura, que anunciou que finaliza um processo de contratação de operadores de máquinas e motoristas de caminhões e que dará início ao trabalho de recuperação das vias rurais logo no início da segunda quinzena de maio.

As estradas vicinais já estão em situação crítica em várias regiões da zona rural do município desde pelo menos novembro do ano passado, inclusive com pontes de madeira destruídas pelo uso intenso e também carecendo de manutenção, o que não acontecia porque a Secretaria Municipal de Agricultura, comandada pelo vereador afastado Adilson do Naboreiro (SD), argumentava que não tinha como realizar as manutenções devido à falta de trabalhadores para operar as máquinas e caminhões para realizar os serviços.