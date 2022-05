Concomitantemente, o NEABI realizará o I Curso para as Comissões de Heteroidentificação da UFR, que contará com palestrantes renomados do estado e do Brasil. Estas comissões, entre diversas funções, verificam documentações apresentadas por candidatos que concorrem à vagas de ações afirmativas em concursos e processos seletivos públicos diversos, conforme estabelecido pela legislação pertinente, com o intuito de que as populações historicamente vitimadas pelo crime de racismo e outras discriminações sejam de fato contempladas.

O evento tem como objetivo apresentar o núcleo e os propósitos que orientam suas ações, estudos, pesquisas e escritos de seus membros, em particular o combate ao racismo antinegro e antiindígena em Rondonópolis e no Brasil, afirmando a importância de observar e propor ações que visem efetivar o cumprimento das leis nº10.639/03 e 11.645/08 no que tange aos conteúdos, referenciais e metodologias nas disciplinas e cursos da UFR.

Ocorreu nesta terça-feira (3/5) a abertura do Congresso Negruras Acadêmicas e Saberes Ancestrais. Organizado pelo Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas (NEABI) “Estamira Gomes de Sousa”, da Universidade Federal de Rondonópolis (UFR), o congresso ocorrerá durante as noites dos dias 3, 4 e 5 de maio, no Auditório do Bloco A.

Neste sentido, o NEABI pretende acompanhar a implantação de políticas de ações afirmativas na UFR, afirmando o compromisso e a caminhada conjunta e fraterna com os movimentos sociais negros e indígenas no combate permanente às desigualdades sócioraciais brasileiras.

No último dia do evento, será assinado um termo de colaboração entre o NEABI/UFR e o Ministério Público Estadual para o desenvolvimento do projeto intitulado I Concurso Estadual – POR UM GRITO, EU CANTO: Alternativas Socioambientais para Rondonópolis. Coordenado pela professora Priscila de Oliveira Xavier Scudder, gerente do NEABI, o projeto nasceu da observação coletiva de problemas socioambientais da cidade e da região debatidos em reuniões entre membros do núcleo e o promotor Ari Madeira Costa, mestre e pesquisador formado pela universidade.

Além das conferências, haverá espaços onde artesãos negros e indígenas de Rondonópolis, Cuiabá e do Distrito Federal exporão seus trabalhos e uma programação cultural de artistas locais com apresentação especial do Povo Boé-Bororo/Aldeia Tadarimana.

As inscrições são gratuitas e foram prorrogadas até o dia 4 de maio por meio do formulário disponível no sítio eletrônico do evento. Mais informações podem ser obtidas nas redes sociais do NEABI no facebook e no instagram.