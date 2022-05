A área para a construção do Centro de Prevenção e Tratamento de Câncer de Rondonópolis foi escolhida anteontem (02/5), possui 17 mil m² e está localizada atrás da Universidade Federal de Rondonópolis (UFR). A expectativa é que, diante da aprovação do local, seja celebrado o convênio para a construção do prédio. A verba para o início da obra já está alocada no Governo do Estado. Nos próximos dias, o governador Mauro Mendes deverá vir a Rondonópolis para dar andamento no processo. Participaram da vistoria o presidente do Consórcio Regional de Saúde, Nelson Paim, a reitora da UFR, Analy Polizel, o presidente da Associação de Amor de Combate ao Câncer, Valdir Correia, o deputado Nininho Bortolini. o coordenador de Eventos do Hospital de Amor na cidade, Nilson Novaes Porto, a promotora de Justiça Joana Maria Bortoni Ninis, entre outros.

A construção do centro será no modelo instituído pelo Hospital de Amor de Barretos, considerado referência nacional e internacional na oncologia. A previsão é que em um ano comecem os atendimentos. O Centro será construído pelo Governo do Estado com previsão de investimento de R$ 37 milhões, em parceria com o Hospital do Amor. A área será doação do Município à Fundação Pio XXII e o acompanhamento da obra ficará a cargo do hospital.

