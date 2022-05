Pessoas carentes têm mais um serviço de atendimento jurídico gratuito. Está em funcionamento no Ganha Tempo de Rondonópolis o Núcleo de Práticas Jurídicas da Universidade de Mato Grosso (Unemat), com 81 estudantes se revesando para colocar em prática o que aprenderam em sala de aula.

A capacidade de atendimento do Núcleo é de 50 pessoas por dia e o atendimento acontece das 13 às 18 horas. Atualmente, 15 pessoas em média estão procurando pelo serviço.

O coordenador do Núcleo, professor Júnior Sérgio Marim, ressalta que o objetivo é disponibilizar o serviço para quem não tem condições de pagar um advogado e as custas processuais. “Dos casos atendidos na primeira semana, todos foram da Vara de Família, sendo 70% sobre guarda de crianças e pensão alimentícia, e 30% referente à separação”, destacou.

Todos os casos são recebidos pelos alunos que atuam sob a supervisão de dois professores responsáveis pelas ações. “Dessa forma, os alunos discutem as demandas e aprendem a fazer as petições, depois o Núcleo dá entrada nos processos na Justiça”, explicou.