Esse montante, segundo o informado, representa 50% do total dos bens perdidos destinados à alienação por leilões da Senad. O valor arrecadado até o momento é de R$ 82.160.880,76.

De acordo com levantamento da Secretaria Nacional de Política Sobre Drogas e Gestão de Ativos (Senad/MJSP), que articula os leilões, 37 bens de João Arcanjo Ribeiro já foram leiloados pelo MJSP, sendo 35 matrículas de imóveis e 2 empreendimentos.

O Shopping Rondon Plaza, sediado em Rondonópolis, está entre os bens de João Arcanjo Ribeiro que irão a leilão. A informação é do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), que aponta que, ao todo, são 63 imóveis e 3 empreendimentos alienados do ex-bicheiro.

Agora estão no processo de agendamento de novos pregões 22 apartamentos. O lote tem valor de total de R$ 10,725 milhões. O “Rondon Plaza Shopping” aguarda resultado das gestões em andamento para a venda do imóvel de forma inteira. O empreendimento foi avaliado em R$ 192,5 milhões.

Inclusive, devido a situação judicial, diversos investidores nacionais que pretendiam instalar-se ou promover ampliação de espaço no shopping de Rondonópolis, necessitando de construção de novas estruturas, acabaram não conseguindo concretizar o intento.

Já o Condomínio Residencial Milenium está com embargo judicial e aguarda determinação para ser leiloado. Ele vale R$ 22,5 milhões. É um conjunto habitacional, em terreno de 15.040,69 m², com 11.873,52 m² de construção. São 9 blocos com 4 pavimentos.

Outro imóvel de João Arcanjo Ribeiro que será leiloado é uma fazenda de piscicultura, sendo que o dinheiro resultante da venda será revertido em orçamento à Polícia Federal (PF) e Polícia Rodoviária Federal (PRF). Os interessados em participar do leilão podem acompanhar pelo endereço https://www.balbinoleiloes.com.br/externo/lote/detalhes/2514947 e o lance mínimo é de R$ 11,22 milhões, equivalente à 50% do valor de mercado. O leilão termina às 9h de terça-feira (3/5).

O negócio na fazenda foi avaliado em R$ 22,45 milhões e está instalado em uma fazenda com mais de 538 hectares, a 24 km do centro de Várzea Grande. A área abriga tanques de criação da espécie Tambatinga.

“O Brasil vive uma nova realidade de resposta dura aos criminosos e o aumento de prisões. Os bens apreendidos em operações contra o crime organizado são revertidos na estruturação das polícias e diretamente em mais segurança pública para a população”, explica o ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres.