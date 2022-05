Avaliações preliminares indicam que a faixa elevada da Rua Otávio Pitaluga, na Vila Aurora, não está em conformidade com as normas do Conselho Nacional de Trânsito (Contran). O que seria uma sinalização para melhorar a segurança dos pedestres nas imediações da Feira da Vila Aurora acabou sendo alvo de muitas críticas depois do acidente fatal com a motociclista Thaynara Spalatti Klein, de 18 anos, no último sábado, conforme noticiado pelo A TRIBUNA.

Para o Policial Rodoviário Federal Aristóteles Cadidé, para justificar a faixa elevada, deveria haver um estudo técnico detalhado sobre a quantidade de pedestres que passam pelo local. Para a segurança das pessoas que forem atravessar ali, deveria haver o estreitamento da via, o que não ocorreu, segundo ele.

Cadidé, que já foi secretário da pasta, lembra que não há no local sinalização própria para esta estrutura, como iluminação para faixa e, na época do acidente fatal, não existiam placas indicando a velocidade máxima permitida de 30 km/h.

Ele lembra, que “é vedada pelo artigo 3o da lei 738 que a travessia elevada seja usada como único dispositivo isolado”, isso para garantir a baixa velocidade dos condutores e a segurança dos pedestres.