Rondonópolis deve receber parte do dinheiro que será destinado aos municípios oriundos dos lucros da Petrobras, arrecadados com leilões dos volumes excedentes da cessão onerosa da Petrobras, em áreas não concedidas do pré-sal. No total, serão R$ 7,7 bilhões a serem divididos entre estados e municípios. A matéria foi aprovada pelo Congresso Nacional e está para sanção do presidente Jair Bolsonaro.

A Prefeitura não sabe ainda qual será o montante destinado para a cidade. A Secretaria de Finanças do Município informou que aguarda o valor que será informado pela Associação dos Municípios de Mato Grosso (AMM).

A verba poderá ser repassada aos municípios por duas vias: em compensação às perdas de receita do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) para exportações de commodities, previstas na Lei Kandir, e como fatia relativa ao Fundo de Participação dos Municípios (FPM), que leva em consideração o desenvolvimento regional e o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de cada cidade, priorizando as que possuem maior população com baixa renda.

A entrada do dinheiro foi confirmada pela Prefeitura, mas, quanto ao destino da verba, a administração aguarda a confirmação do valor para fazer a programação de gastos. A legislação limita o destino do recurso para duas finalidades: pagamento de despesas previdenciárias da administração direta ou indireta ou investimentos.