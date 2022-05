A sinalização precária de uma faixa de pedestres elevada pode ter contribuído com um acidente de trânsito ocorrido na manhã desse sábado (30/4) que resultou na morte de uma jovem de apenas 18 anos. A nova faixa elevada foi instalada na Rua Otávio Pitaluga, na Vila Aurora, há poucos dias e tem pegado muitos motoristas e motociclistas desprevenidos, que literalmente decolam com seus veículos ao passar pelo local. Antes dessa morte, algumas pessoas tinham alertado do risco da nova construção, sem uma sinalização mais intensa. O novo equipamento de trânsito funciona como redutor de velocidade e faixa de pedestres, fica na Rua Otávio Pitaluga, próximo do cruzamento com a Avenida Sothero Silva, a poucos metros da Feira da Vila Aurora. Como a nova faixa é pouco sinalizada, com dois conjuntos de pequenas placas avisando da sua existência já a poucos metros da mesma, ela tem causado sustos em motoristas e motociclistas.

Imagens feitas logo depois do início da noite de sexta-feira (29) e que circulam pelas redes sociais mostram uma sucessão de motoristas e motociclistas que “rampam” a citada faixa elevada e, por pouco, não se acidentam. Na própria faixa elevada recém-inaugurada já há profundos sulcos no seu concreto, sinais de choque com motores de veículos, o que além do risco eminente de provocar acidentes, gera prejuízos para os proprietários desses veículos.

