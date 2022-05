Depois de muitos anos sem receber a devida correção e manutenção por parte do poder público, por conta de uma pendência judicial, o prolongamento da Rua Rio Branco poderá finalmente ter alguns de seus problemas crônicos resolvidos. Isso porque a Prefeitura finalizou uma licitação e, com a anuência do Ministério Público, promete realizar obras de revitalização e reparos no trecho bastante problemático.

Esse prolongamento da Rua Rio Branco, ligando a região do Monte Líbano a bairros como a Vila Rica, Padre Lothar, Mathias Neves e outros, foi inicialmente construído pela Prefeitura ainda no ano de 2013, mas em 2017 o Governo do Estado, por meio de uma parceria com o Município, contratou uma empresa para duplicar quatro quilômetros da via e realizar obras complementares, como canteiro central e pistas de caminhada, ciclovia e obras de drenagem.

Ocorre que a obra começou a apresentar problemas mesmo antes de ser concluída, mas foi entregue mesmo assim pelo então governador Pedro Taques. Em 2018, a Justiça acatou um pedido do Ministério Público Estadual e indisponibilizou R$ 4.276.441,97 da empresa que realizou o serviço, por conta da péssima execução da obra e da baixa qualidade do material utilizado. O próprio Estado, por meio da Sinfra, identificou as falhas na obra e abriu processo administrativo contra a empresa.