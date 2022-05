Mesmo com o preço subindo do Oiapoque ao Chuí, o Procon aqui de Rondonópolis dará início a segunda etapa da fiscalização nos postos, sendo que a primeira foi iniciada em 11 de março – dia que começaria a valer o reajuste de preços anunciado pela Petrobras. À época, em alguns postos, o preço da gasolina registrado nas bombas era de R$ 6,59 na noite de 10 de março. Já na manhã do dia 11 já era de R$ 7,29. É esse tipo de aumento que o Procon está considerando abusivo. A elevação dos preços na noite do dia 10 aconteceu na maioria dos 80 postos da cidade.

O Procon vai fiscalizar os postos de combustíveis para verificar se foram praticados preços abusivos ao consumidor diante da venda do litro de gasolina comum no valor de R$ 7,19 na cidade. Este valor está sendo cobrado em diversos locais desde a semana passada. O aumento da gasolina não é um problema da cidade: no Brasil, o reajuste dos preços foi recorde, sendo o preço médio da gasolina foi comercializado a R$ 7,28, segundo levantamento realizado pela Agência Nacional de Petróleo (ANP).

O que está sendo analisado em cada empresa é se houve compra de gasolina na distribuidora com o preço reajustado. Caso o posto não tenha esta comprovação, será autuado. Para o Procon a análise é: o posto já tinha um lucro sobre o preço de R$ 6,59, lucrou mais ainda com o reajuste, sem ter comprado o produto com aumento na distribuidora. Este é apenas um dos exemplos de aumento abusivo encontrado pelo Procon.

O coordenador do órgão de Rondonópolis, Alexandre Júlio Júnior, destaca que no momento da autuação está sendo analisado o lucro da empresa. O balizamento para aferir se o aumento foi abusivo ou não ao consumidor que está sendo uma decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que considera a margem de lucro de 20% sobre a venda do etanol.

Para averiguar se os preços estão sendo praticados de acordo com o lucro considerado como não abusivo pela Justiça, estão sendo analisadas as notas fiscais de compra e venda da gasolina entre 8 e 11 de março.

Alexandre entende que o preço recorde da gasolina praticado desde a semana passada precisa ser fiscalizado, e lembra que abastecer o carro está ficando cada dia mais difícil. “Temos recebido muitas reclamações”.

Embora o aumento tenha sido geral no Brasil, acabou sendo mais acentuado no Centro-Oeste. Para a fiscalização, a dificuldade da análise dos documentos para poder provar a prática de preços abusiva é constante tendo como referência a análise de documentos de um setor em que o preço depende do mercado externo e muda praticamente todo dia, porque depende do preço do barril de petróleo no mercado internacional e da variação do dólar.

O resultado da primeira etapa da fiscalização já está pronto e as autuações devem chegar aos postos que majoraram os preços de forma abusiva no decorrer desta semana. E também deve começar neste período a análise das notas ficais de compra e venda da gasolina vendida com preço recorde, aqui em Rondonópolis, a venda do litro a R$ 7,19.