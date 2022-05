Abril foi um mês sem registro de mortes por covid-19 e com baixa ocupação de leitos de Unidade Tratamento Intensiva (UTI) em Rondonópolis. A média de casos graves foi praticamente a metade do mês anterior. Em março, a média de ocupação das UTIs ficou em 28,5% e, em abril, 15,1%, com a maior parte dos dias com apenas dois pacientes internados. O resultado foi a abertura total das atividades na cidade, com a retirada do torque de recolher e também a retirada do uso da máscara em ambientes fechados. Mesmo com maior liberdade, os integrantes do Comitê irão monitorar os casos e, se houver aumento de infecções, as restrições podem voltar a fazer parte da rotina dos rondonopolitanos.

Vale observar que, desde quinta-feira (28), houve elevação de casos graves por covid na cidade, com cinco pessoas precisando de UTI (taxa de ocupação em 25%), mas a quantidade de casos ativos baixa, 25 casos registrados, no dia 29. A realidade do final deste mês de abril foi diferente dos 25 primeiros dias em que os leitos se mantiveram com ocupação média de 10%.

