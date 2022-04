O “Dia D” será realizado neste sábado (30) promovendo a vacinação contra influenza e sarampo para os munícipes de Rondonópolis que ainda não foram imunizados dentro dos grupos alvos. Os maiores de 60 anos recebem a vacina contra influenza.

As crianças entre seis meses e cinco anos (4 anos, 11 meses e 29 dias) e trabalhadores da saúde dos setores públicos e privados são o público-alvo das duas campanhas. Esses e outros grupos podem realizar a atualização da carteira desde que as vacinas sejam compatíveis de serem aplicadas no mesmo dia.

Todas as unidades básicas de saúde estarão abertas para atendimento ao público das 7h às 17h, sem pausa para o almoço, dessa forma favorecendo aos trabalhadores que não conseguem ir durante o horário comercial. Também haverá uma equipe no parque de diversão em frente à rotatória da Av. Gov. Júlio Campos com a Av. dos Estudantes das 13h às 17h.