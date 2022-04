No final da tarde deste sábado, 30, a movimentação dos corredores e espaços de lazer do Casario será de bailarinas e dançarinos amadores. Eles vão participar da Mostra Municipal de Dança Infantil que será realizada pela Secretaria de Cultura de Rondonópolis e promete levar muito ritmo, coreografias e sincronia para apreciação das famílias rondonopolitanas.

A mostra está marcada para começar às 17h e vai contar com a apresentação de 11 grupos de danças integrantes de academias, escolas e também de projetos sociais que contam com o apoio do município.

O evento deve reunir cerca de 250 participantes que vão desde crianças a partir dos 3 anos de idade até jovens de 16.

A organização da mostra espera a participação de famílias inteiras para prestigiar a dedicação e o esforço das crianças que se preparam muito para subir ao palco montado no Casario. Modalidades como ballet clássico, danças contemporâneas e danças típicas estão confirmadas nas apresentações.

Além de servir como opção de lazer e cultura para os rondonopolitanos, o município pretende incentivar a participação de crianças em projetos culturais, principalmente os de dança, e também fomentar a participação e realização de eventos culturais na cidade. A entrada é gratuita.