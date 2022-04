Segundo ele, com a volta das aulas e com crianças com menor imunidade, as doenças tendem a se agravar. Na maioria dos casos, as internações são em decorrência de gripe forte e pneumonia, nestes casos, para melhor acompanhamento, elas acabam numa cama de hospital.

Neto disse que até meados do ano passado, a incidência desse tipo de doença nas crianças estava baixa porque elas estavam isoladas. Depois que as aulas retornaram, primeiro na rede particular, depois nas públicas, elas começaram a adoecer. A explicação é que, com a pandemia, houve pouca cobertura vacinal em todo o Brasil e, com o isolamento, os pequenos não desenvolveram o que se chama de imunidade natural, que é o corpo lutar contra os vírus.

A falta de atualização vacinal durante a pandemia de covid-19 e os vírus circulantes estão aumentando o número de doenças respiratórias nas crianças. Há seis meses as gripes, que estão mais fortes e mais comuns, elevaram em cerca de 30% o número de crianças que precisam ficar internadas, sendo que algumas chegam a ter pneumonia. A informação é do pediatra Antônio Alves Souza Neto, especialista em Emergência Pediátrica e responsável pelo Peazinho, o PA Infantil.

Para mudar o quadro, o médico lembra a importância das vacinas. “Já temos as vacinas nos postos para serem aplicadas. Os pais precisam fazer as vacinas porque as doses que chegaram imunizam contra as novas cepas. Se estiverem vacinadas, as crianças podem até pegar a doença, mas será de forma leve e sem precisar de internação”, ressalta.

COVID-19

O médico destacou que não estão tendo casos de covid-19 nas crianças, mas com o contato com colegas nas escolas seria muito importante que os pais levassem os filhos para serem vacinados, assim como, entende que o uso da máscara ainda seja necessário durante as aulas para alunos com mais de cinco anos. No caso de febre e tosse, ele instrui os pais a não levarem os filhos para a escola e, se necessário, procurarem o médico.

CLIMA SECO

Na última semana, a cidade já registrou umidade relativa do ar baixa, o que também implica em cuidados preventivos para que os pequenos não fiquem doentes. Com a umidade baixa, as vias aéreas ficam mais secas o que facilita infecções.

Neto destaca que há como fazer ações de prevenção às doenças, como hidratar bem as crianças, lavar sempre as mãos, fazer limpeza no nariz com soro fisiológico, sempre oferecer frutas e suco para aumentar a imunidade do corpo.

O ambiente também precisa ser limpo e arejado. Quem usa o umidificador neste período precisa ter cuidado com a limpeza do aparelho e com o tempo em que fica ligado. “Não se pode deixar o umidificador ligado a noite toda, o ideal é o aparelho ficar ligado de duas a três horas, do contrário, o ambiente ficará úmido demais e, da mesma forma, poderá facilitar o surgimento dos vírus”.