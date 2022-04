Rondonópolis fechou o mês de março com um saldo positivo na balança de geração de empregos. Os dados constam no relatório mensal do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério do Trabalho e Emprego, que apontam um saldo positivo de 561 novos empregos formais neste período.

De acordo com os dados divulgados pelo Caged, o mercado de trabalho de Rondonópolis admitiu 4.432 trabalhadores e demitiu outros 3.871, o que resultou num saldo positivo de 561 empregos, o que coloca a cidade como a segunda colocada no estado na geração de empregos em Mato Grosso, atrás apenas da capital Cuiabá, que teve um saldo de 1.712 empregos no mês, com 10.487 admissões e 8.475 demissões no mês de março. Em terceiro no ranking estadual do emprego ficou a cidade de Sinop, com um saldo positivo de 454 empregos.