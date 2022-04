Representantes da União Estadual de Estudantes (UEE), entidade que representa os estudantes universitários do Estado, estiveram reunidos com o prefeito José Carlos do Pátio (PSB) e cobraram dele a entrega do prédio construído pela municipalidade para abrigar o campus da Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat). As lideranças estudantis não obtiveram uma posição definitiva e devem se reunir novamente com o gestor para avançar nas negociações. De acordo com Amandla Silva Souza, vice-presidente da UEE, a entidade estudantil foi procurada por estudantes do polo da Unemat na cidade, que pediram que a entidade se empenhasse em viabilizar a entrega dos prédios construídos para abrigar o campus local da universidade estadual.

“Nós já estivemos reunidos com o prefeito José Carlos do Pátio e com o presidente da Câmara e, nessa conversa, tentamos mediar uma solução para o impasse criado em torno da entrega do prédio para o Núcleo Avançado da Unemat, que hoje funciona improvisado numa escola estadual, sem certeza de quanto tempo vão poder ficar lá, com pouca estrutura para desenvolver as atividades de aprendizagem que os cursos precisam. E havia uma promessa da Prefeitura da entrega desse prédio, e eles (estudantes) não sabiam a dificuldade que havia impedia que o prédio fosse entregue”, explicou.

