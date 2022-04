Uma grande operação policial foi realizada nessa quarta-feira (27) com o objetivo de combater a prática recorrente de crimes de furto, roubo e estelionato para subtração e desvio de carregamentos de fertilizantes agrícolas. A operação, denominada Placebo, foi realizada em conjunto pelo Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (Gaeco), Polícia Rodoviária Federal, Polícia Judiciária Civil e Polícia Militar e cumpriu 21 mandados de busca e apreensão pessoal e domiciliar e quatro mandados de prisão preventiva, além de medida judicial de proibição de contato entre os investigados, sequestro e bloqueio de bens.

As ordens judiciais foram expedidas pela 7ª Vara Judicial Criminal de Cuiabá e foram cumpridas em Rondonópolis e Cáceres, em Mato Grosso, e em São Gabriel do Oeste e Dourados, no Mato Grosso do Sul. Segundo divulgado, a quadrilha cooptava motoristas para o crime e, com sua conivência, roubavam a sua carga de fertilizantes, colocando em seu lugar algum material adulterado para ser entregue ao comprador, no caso, produtores rurais.

Na sequência, o fertilizante roubado era misturado com outros produtos, aumentando o seu volume, para ser novamente vendido aos produtores rurais como fertilizantes de boa qualidade. Ao mesmo tempo, outro ramo da quadrilha providenciava notas fiscais frias para legalizar o produto roubado e adulterado, para dar uma aparência de legalidade ao crime. Para se ter uma ideia do tamanho do esquema, segundo o Gaeco, somente no ano de 2019, a quadrilha teria lucrado valores acima de R$ 39 milhões.