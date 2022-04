Neste sábado (30 de abril), as Centrais de Atendimento ao Eleitor e os cartórios eleitorais em todo o Estado estarão abertos para atendimento ao público, das 09h às 18h. Não haverá atendimento nesse dia nas unidades instaladas nos Postos do Ganha Tempo. A decisão em abrir no sábado tem o objetivo de possibilitar o comparecimento do eleitor, fora dos dias uteis.

O fechamento do cadastro eleitoral termina no dia 04 de maio, último dia do prazo para o cidadão se alistar e os eleitores solicitarem mudança de local de votação, transferência de domicílio eleitoral, atualização de dados constantes no cadastro e regularização do título cancelado.

A intenção é que as pessoas antecipem os serviços junto à Justiça Eleitoral e evitem aglomerações e tumultos no último dia. O cadastro eleitoral estará fechado a partir do dia 05 de maio e somente a impressão de segunda via do título será mantido. A medida é necessária porque os dados constantes no cadastro serão utilizados para as cargas das urnas eletrônicas e impressão dos cadernos de votação.

Até o dia 4 de maio, o horário de atendimento diário nos cartórios eleitorais e nas centrais de atendimento ao eleitor é das 08 às 18h, além do atendimento no Ganha Tempo (na área da antiga rodoviária), das 08 as 17h. O eleitor também pode solicitar os serviços pelo site www.tre-mt.jus.br.

O Cartório da 10ª Zona fica na Avenida Presidente Kennedy, 1845 – Centro, e o Cartório da 46ª Zona fica na Avenida Filinto Müller, 1163 – Vila Operária.