Também informa que instauração de um processo para a investigação é prevista em lei diante de casos de denúncias, sendo assegurada a ampla defesa do servidor. “Se houver indícios de negligência será instaurado processo disciplinar para penalização administrativa, além de remessa dos autos para os órgãos de controle, MP, além do CRM”, fazendo alusão ao andamento das investigações no Ministério Público Estadual e Conselho Regional de Medicina, caso haja comprovação de falhas no atendimento dos profissionais.