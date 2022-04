Mato Grosso registrou 29 acidentes do trabalho por dia e um acidente com morte a cada três dias e meio em 2021. No estado que ocupa a 11a posição no ranking nacional, o total de registros foi de 10,6 mil acidentes e 101 mortes durante o ano passado. Rondonópolis está em segundo lugar na lista de trabalhadores acidentados, com 769 casos registrados (7%), atrás da capital Cuiabá que contabilizou 1.725 ocorrências com trabalhadores (16%). Sinop vem logo depois de Rondonópolis, com 713 acidentes (7%).

Os dados são do Observatório Digital de Saúde e Segurança do Trabalho, desenvolvido e mantido pelo Ministério Público do Trabalho (MPT) em cooperação com a Organização Internacional do Trabalho (OIT) no âmbito da Iniciativa SmartLab de Trabalho Decente.

Em relação aos benefícios acidentários concedidos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), o número chegou a 2,4 mil, o dobro em relação a 2020 (1.224). Também foram concedidas 113 aposentadorias por invalidez, totalizando R$ 157,8 milhões em gastos com auxílio-acidente por acidente de trabalho, pensão por morte por acidente de trabalho, aposentadoria por invalidez por acidente do trabalho e auxílio-doença por acidente do trabalho. Dentre os setores com mais notificações estão o de abate de reses (10%), cultivo de soja (8%), atividades de atendimento hospitalar (5%), abate de suínos, aves e pequenos animais (5%) e administração pública em geral (5%). Os homens da faixa etária de 18 a 24 anos e de 25 a 29 anos foram os que mais se acidentaram, 1.708 e 1.371 casos, respectivamente. As lesões mais frequentes são fraturas (25%) e corte e laceração (21%). Acidentes durante operação com máquinas são os mais recorrentes entre as causas, estando em 16% do total dos registros no Brasil. Em Mato Grosso, este número sobe para 17%. Os ferimentos resultaram em amputações e outras lesões gravíssimas com uma frequência 15 vezes maior do que as demais causas, gerando três vezes mais acidentes fatais que a média geral.

Segundo o procurador Bruno Choairy, isso é um reflexo da falta de cultura de segurança do trabalho e esclarece que não basta dar equipamentos de proteção individual para o trabalhador.