Aniela lembra que as pessoas precisam separar primeiro o que é considerado essencial na casa do que é supérfluo. “Essencial é aquilo que não vivemos sem, o supérfluo pode ser rearranjado”.

Para sobreviver com o salário real em períodos de inflação alta, como o que o Brasil passa agora, é necessário muito planejamento e o que chama de rearranjos de rotina. A economista se refere ao trabalho intelectual para colocar em operação o pagamento de todas as contas do mês, com o tal salário nominal.

A previsão da inflação para este foi revista pela Banco Central e agora é de 7,65%, mais que o dobro da previsão inicial feita no início de janeiro, que era de 3,5%. O problema é que à medida que a inflação cresce, o salário do trabalhador diminui e o dinheiro já não dá mais para comprar tudo o que era comprado no mês anterior.

“É difícil falar em mudanças na alimentação, gás de cozinha, remédios, mas podemos fazer rearranjos com assinatura de internet, de streaming (filmes e séries), pegar carona com o colega para não precisar ir de carro trabalhar todos os dias, ir ao salão para fazer as unhas de duas em duas semanas, segurar compras de roupas e calçados, entre outras coisas”. Temos que verificar o que recebemos e quanto gastamos e pensar no que pode ser organizado de outra forma.

Outras dicas da economista são renegociar planos de telefone, de banda larga, renegociar contrato de aluguel, pedir descontos nas compras e tentar de todas as formas economizar.

Para a doutora em economia, o cenário de inflação alta irá perdurar durante todo este ano. Ela salienta que são vários os fatores que influenciam no aumento dos preços, entre eles, as contas de energia e o aumento dos combustíveis, alimentos mais caros, assim como fatores externos como a guerra entre Rússia e Ucrânia e as restrições em Xangai que influenciam no porto da cidade e, consequentemente, no carregamento de produtos para vários países. Além disso, ela cita fatores climáticos que também podem provocar mudanças no cenário econômico, como por exemplo o período da seca que se aproxima e que altera os preços das hortaliças.

Diante de tantos fatores, ela alerta para a alta nos preços no decorrer de todo este ano, mas está otimista em relação a fecharmos o ano com a inflação em um dígito. “Embora a inflação esteja alta neste momento, acredito que fecharemos o ano em um dígito, mas bem longe do que estava na projeção em janeiro”. A projeção da inflação feita pelo Governo para o ano 2022 era de 3,5% com variação de 1,5% para mais ou para menos do centro da meta.