Alexandre foi representar a escola e a cidade no campeonato estadual depois de ter vencido o municipal nas duas modalidades, a blitz (rápida) e a pensada, para alunos da idade dele. Depois, a prática foi intensificada com os colegas enxadristas todos os sábados na Biblioteca Municipal, local de encontro dos jogadores e com as dicas do professor.

O menino autista, que ganhou um tabuleiro de aniversário em maio do ano passado, levou menos de um ano para passar de desconhecido do jogo ao pódium estadual. A medalha seduziu o pequeno enxadrista que quer muito mais, quando o assunto é mover as pedras com estratégia para vencer o adversário.

O aluno do 6º ano do Colégio Leibniz, Alexandre Enzo Oliveira Yoshida, 11 anos, ganhou o terceiro lugar na modalidade blitz (rápida) no Campeonato de Xadrez nos Jogos Escolares Mato-grossenses, realizados na cidade de Sorriso no final de semana.

A mãe de Alexandre, Meridgene Souza Oliveira, conta que a paixão pelo jogo foi tamanha que a leitura do manual foi imediata e as primeiras lições foram com o pai, que sabia algumas jogadas. “Como ele gostou demais de jogar xadrez, contratamos um professor, Tiago Stuch”.

Ela destaca que as aulas pagas não couberam mais no orçamento da família e o corte do pagamento para o professor foi inevitável. Mas nem Alexandre nem Tiago desistiram de formar uma dupla. O professor manteve as aulas porque enxergava no aluno um grande potencial. “Ele me falou que meu filho seria campeão, que iria ganhar o campeonato”, conta a mãe animada.

Agora a meta do garoto autista, que é apaixonado por xadrez, é trazer a medalha de ouro do campeonato estadual para estudantes para Rondonópolis. Medo das disputas Alexandre garante que não tem. Ele conta que estava tranquilo no campeonato. Agora o que ele tem é a sede de vitória. “Quero estar melhor no ano que vem. Quero ganhar o primeiro lugar”.

Sobre a disputa com adversários de outros municípios, o estudante destaca que foi um aprendizado e que ficou feliz com a experiência. E faz planos para a próxima temporada de duelos entre alunos de escolas. Ao seu lado tem dois aliados: o professor Tiago e também o tabuleiro, este em duas versões, física e on-line.

Além dos adversários que Alexandre enfrenta todos os sábados presencialmente na Biblioteca Municipal, ele joga no computador com adversários do Brasil e do mundo. Se depender dele, teremos o nome Alexandre inscrito em muitas disputas em busca de outras medalhas para colecionar.