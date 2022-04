Os preços dos combustíveis nos postos de Rondonópolis, assim como no resto do Brasil, continuam em alta desde março deste ano. Ao contrário do mercado interno, o preço do barril de petróleo, que alcançou a máxima de 139,13 dólares no dia 7 de março, está estabilizado há quase um mês em 110,00 dólares no mercado internacional. A queda nos preços não foi repassada pela Petrobras e o brasileiro continua pagando o preço mais caro, num produto que está 21% mais barato no mercado internacional.

Vale lembrar que, há dois meses, começava a escalada dos preços do petróleo no mercado internacional. No dia 24 de fevereiro, ele rompia a marca de 100 dólares o barril e, dias depois, chegou aos preços praticados em 2008, quando era vendido a 140,00 dólares. O motivo: a guerra entre Rússia e Ucrânia. A guerra alinhada à alta do dólar e, ao preço alto do barril que disparou, impactaram na inflação e na redução do poder de compra do brasileiro.