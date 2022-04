Para este ano, as vendas presenciais estão sendo aguardadas como preferência e devem se concentrar na próxima semana. O presente da mãe costuma ser bem pensado e com maior tiket médio. As palavras beleza e conforto precisam ser traduzidas em produtos, o que não é muito fácil. Com a inflação maior neste ano, as pessoas esperam gastar mais e para comprar uma coisa boa com preço em conta, assim devem pesquisar mais também.

Os lojistas de Rondonópolis estão otimistas quanto às vendas de presentes para as Mães. Muitas lojas já estão decoradas e estampando as promoções para atraírem consumidores. Para a Câmara de Dirigentes Lojistas de Rondonópolis (CDL), a data deve superar o movimento dos últimos dois anos, quando o comércio sofreu com restrições devido à pandemia de covid-19. A expectativa é que o comércio de presentes registre 15% de aumento nas vendas em relação ao ano passado.

A Fit Live está apostando em peças que combinam conforto e tecnologia, como tênis, calças e blusas com tecidos leves e mais soltos no corpo. “As pessoas já estão perguntando sobre as novidades e estamos bem otimistas com este mês de maio”. Emoni Nunes Queiroz, dona da loja, espera vender de 40% a 50% a mais que no ano passado. Ela conta que as vendas na pandemia foram direcionadas, levando os produtos em consignação e com atendimento em casa. Agora aguarda o retorno das pessoas na loja, mas lembra que vai atender on-line.

Segundo ela, vende bem quem tem bom relacionamento com o cliente. Quanto ao tiket médio da compra, ela assegura que o valor dos presentes para as mães é mais alto e a escolha é feita com cuidado. “O filho sempre quer levar o melhor”. Segue explicando que tudo no comércio hoje é estudado e, agora, é a época de ser colocado em prática. A compra já foi feita pensada lá atrás no que imaginamos que as pessoas gostariam de dar para suas mães. “Esperamos nossos clientes com o melhor para que nosso planejamento se concretize”.

PESQUISA

A realidade do comércio local é semelhante à esperada no País. A pesquisa feita pela Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas (CNDL), SPC Brasil e Offwiser revela que 79% dos brasileiros pretendem ir às compras, o que deve injetar mais de R$ 28 bilhões no comércio, com preferência de compras presenciais e pagamento à vista, dinheiro, PIX e cartão. O valor médio dos presentes varia de acordo com a classe social, sendo de R$ 241,00 em média e entre R$ 50,00 e R$ 90,00 para quem está com problemas financeiros ou ganha até dois salários e meio.

O presidente da CDL de Rondonópolis, Thiago Sperança, diz que o otimismo do comércio depende do financeiro e lembra que fatores como a antecipação do 13o salário para aposentados e pensionistas, a liberação do saque do FGTS, a restituição do imposto renda e os valores a receber do Banco Central fazem com que a expectativa do varejo seja boa.

“Os lojistas estão acreditando muito na data, vitrines já estão prontas e propagandas estão sendo feitas. Estamos estimulando maior engajamento das lojas na internet para que as ofertas sejam vistas. Sabemos que a inflação assusta e que muitas pessoas passam por um momento de economia. Mas mãe é mãe. Acreditamos que o afeto será demonstrado com muitos carinhos e presentes.”