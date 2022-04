De acordo com Paulo Padim, gerente do Departamento de Saúde Coletiva, a vacina contra a meningite é uma vacina de rotina e é ofertada em 43 unidades de saúde do município. “Ela não tem uma campanha específica de vacinação, pois é uma vacina de rotina, bastando apenas que os pais levem as crianças juntamente com seu cartão de vacina a um postinho de saúde atualizar a vacinação”, explicou.

No último dia 24 foi comemorado o Dia Mundial de Combate à Meningite, que é uma infecção causada por bactéria ou vírus, que ataca as meninges, três membranas que envolvem e protegem o cérebro, a medula espinhal e outras partes do sistema nervoso central. Devido a intensas campanhas de vacinação da população, principalmente crianças, a doença está sob controle no país, mas a queda nos índices vacinais, principalmente nos últimos anos, tem causado preocupação nas autoridades da área da saúde.

“As pessoas não estavam procurando as unidades de saúde e o foco era a Covid, até porque ou se cuidava da Covid ou as pessoas morreriam. Mas agora já estamos retomando essa vacinação e cobrando de todo mundo que tomem essa e outra vacinas. Mas com a diminuição dos casos de Covid, estamos num momento de retomada de todas as vacinas”, continuou Padim.

Ele orienta que os pais procurem atualizar a vacinação contra a meningite, mas também outras que foram deixadas de lado pelos pais no período da pandemia. “Ainda que a gente não tenha um surto da doença, é sempre bom tomar as vacinas, que é a única forma de evitar a doença e garantir que ela não atormente a gente novamente. Por isso, estamos fazendo um chamamento aos pais para atualizarem as vacinas dos seus filhos. Não só a meningite, mas outras doenças podem retornar caso a gente não se vacine. É muito importante que mantenhamos essas vacinas em dia”, concluiu Paulo Padim.

SOBRE A MENINGITE

Doença transmitida por gotículas e secreções do nariz e garganta de pessoas contaminadas, a meningite pode até ser transmitida por pessoas que não apresentem sintomas da doença. Ela pode ser transmitida na forma viral, que é mais frequente, ou bacteriana, mas também há os casos de meningite fúngica, que é mais rara.

Os sintomas mais aparentes da doença são dores de cabeça e na nuca, rigidez no pescoço, febre, vômito, confusão mental, gangrena, que é a morte do tecido corporal, paralisia e surdez. Em alguns casos, ela pode evoluir rapidamente e matar a pessoa em até 24 horas depois de infectada. Assim, o quanto antes for diagnosticada e tratada, maiores são as chances de cura e de o paciente não ficar com sequelas.

SOBRE AS VACINAS

O Sistema Único de Saúde oferece a vacina contra o meningococo C, cujo esquema vacinal é completo com a aplicação de três doses de imunizante: uma aos 3 meses de vida, outra aos 5 meses e uma terceira dose de reforço aos 12 meses. Também é oferecida a vacina ACWY, que protege contra meningites e infecções generalizadas causadas pela bactéria meningococo dos tipos A, C, W e Y. Essa última é votada apenas para adolescentes de 11 e 12 anos e a dose é única.

NÚMEROS DE CASOS

Entre os anos de 2007 e 2020, segundo dados do Ministério da Saúde, foram notificados 393.941 casos suspeitos de meningite, dos quais 265.644 casos foram confirmados. O ano de 2020 registrou o menor número de infecções dos últimos tempos no país, ficando em apenas 357 casos, mas a baixa procura pela vacina tem preocupado as autoridades, que temem que isso acabe por possibilitar que a meningite volte a se alastrar entre a população.