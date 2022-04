Na noite do último sábado (23/4), uma carreta carregada com implementos agrícolas que transitava tranquilamente pela Avenida Júlio Campos, numa região de comércio noturno, quando acabou arrebentando a fiação de energia elétrica e outras, deixando o local parcialmente sem energia elétrica e causando transtornos e prejuízos para os comerciantes do entorno.

O tráfego de veículos de grande porte, com altura ou transporte de cargas elevadas, pelas ruas da cidade é proibido, mas a falta de fiscalização por parte das autoridades de trânsito faz com que alguns motoristas circulem livremente sem o risco de sofrer algum tipo de sanção.

Nesse caso, a carreta levava um grande implemento agrícola na carroceria e acabou destruindo parte da fiação da via pública, sem provocar nenhum dano maior, mas causando a interrupção do trânsito no local e deixando os comércios e residências da região com a energia elétrica em meia fase.