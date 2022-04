Um homem e uma mulher, ambos procurados pela Justiça do Rio Grande do Norte e do Mato Grosso, foram presos pela Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf), ontem, 25, em Rondonópolis.

Considerado indivíduo de alta periculosidade, o suspeito de 27 anos estava com mandado de prisão decretado pelo juízo da Segunda Vara da Comarca de Parnamirin (RN), desde o ano de 2017.

Durante diligências os policiais civis identificaram o foragido em uma residência no bairro Alfredo de Castro. Ao ser abordado, ele foi encaminhado até a Derf de Rondonópolis para as providências cabíveis.

A segunda ação foi em cumprimento de mandado de prisão preventiva expedido pelo juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga (MT), contra uma mulher 24 anos pelo crime de estupro de vulnerável ocorrido em 2019.

Conforme apurado na época pela Delegacia de Guiratinga, a suspeita era conivente com os abusos sexuais cometido pelo companheiro contra a própria filha. Diante da prisão em aberta, ela foi surpreendida em uma casa no bairro Parque Universitário.

Após os devidos cumprimentos dos mandados judiciais, ambos foram colocados à disposição do Poder Judiciário.