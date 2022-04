Preso pela Operação Descobrimento, deflagrada na semana passada, o lobista Rowles Magalhães Pereira da Silva, acusado de ser um dos cabeças de uma organização internacional de tráfico de cocaína, já prestou serviços para a Prefeitura de Rondonópolis, durante a primeira gestão do prefeito José Carlos do Pátio (PSB) no ano de 2009.

Na época, Rowles era um dos sócios da empresa Imamed Diagnóstico Médico Ltda, contratada sem licitação para fornecer exames de imagens e que, depois de acusada de inúmeras irregularidades, teve seu contrato rompido com a municipalidade.

Sob o pretexto de haver uma enorme fila de espera exames de imagens para pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) na cidade, a Imamed foi contratada pela Prefeitura sem licitação para “atender” essa demanda, mas logo se descobriu irregularidades no credenciamento médico da empresa, que era responsável pelos serviços de radiologia do Centro de Imagens do Município.

A Imamed chegou até a ser interditada pela Vigilância Sanitária Estadual e o Conselho Regional de Medicina também encontrou várias irregularidades na documentação da empresa, como a emissão errada do alvará de funcionamento pela Vigilância Sanitária Municipal, onde o local consta como clínica médica, sendo que era, na verdade, clínica radiológica.