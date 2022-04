A Polícia Militar prendeu em flagrante um homem de 31 anos por tráfico de drogas, na tarde de ontem, 25, em Rondonópolis. Com o suspeito foi apreendido porções de substância análoga a maconha e a quantia de R$ 3 mil em dinheiro, proveniente do comércio ilícito de entorpecentes.

Por volta de 15h, a PM em rondas pelo bairro Jardim Rui Barbosa, notou uma movimentação suspeita em frente a uma residência.

O homem demonstrou nervosismo ao visualizar a equipe policial, sendo iniciado procedimento de abordagem.

Os policiais militares também realizaram buscas na residência, onde localizaram três porções de substância análoga a maconha e a quantia de cerca de R$ 3 mil em dinheiro, proveniente do tráfico de drogas.

Diante dos fatos, o suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Delegacia da cidade, junto com o material apreendido, para registro da ocorrência e demais providências cabíveis.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190, ou disque-denúncia 0800.065.3939.