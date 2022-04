O jovem Maroan Fernandes Haidar Ahmed, acusado de matar o empresário Fábio Batista de Jesus, de 41 anos, porque ele havia pedido para desligar a luz da caminhonete, vai a Júri Popular. A decisão é do juiz da 1a Vara Criminal de Rondonópolis, Wagner Plaza Machado Júnior. O crime que aconteceu por volta das 3 horas da madrugada do dia 18 de novembro de 2018, no Posto Shopping II, na Avenida Lions Internacional chocou a cidade pela banalidade do motivo do assassinato.

Fábio de Jesus estava na conveniência do posto com os amigos quando Maroan chegou com a caminhonete com luz alta, o que perturbou quem estava no local. Segundo testemunhas, o empresário bateu no capô da caminhonete quando Maroan teria reclamado da abordagem. Assim que Fábio retornava para a mesa em que estava com amigos, recebeu um tiro pelas costas, causa da sua morte.

